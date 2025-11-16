Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:28, 16 ноября 2025Мир

Японцы разошлись во мнениях о действиях страны в случае столкновения Китая и Тайваня

Kyodo: 48,8% японцев поддержали право на самооборону при кризисе на Тайване
Наталья Обрядина1

Фото: Ezra Acayan / Reuters

Kyodo выяснило число японцев, готовых поддержать право на самооборону страны в случае столкновения Китая и Тайваня. Данные опроса населения были опубликованы на сайте агентства.

Мнения японцев о возможном использовании права на коллективную самооборону в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе разделились почти поровну. Противников этой меры оказалось немного меньше — 44,2 процента респондентов. Поддержали право на самооборону, включая морскую блокаду, 48,8 процента опрошенных. Семь процентов японцев затруднились с ответом.

Материалы по теме:
Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Китай пригрозил США серьезными последствиями и объявил о масштабных военных учениях
Нэнси Пелоси посетила Тайвань.Китай пригрозил США серьезными последствиями и объявил о масштабных военных учениях
2 августа 2022
Нэнси и красный дракон. Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
Нэнси и красный дракон.Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
4 августа 2022
Выбора нет. Как запрет абортов расколол Америку и привел к масштабному политическому кризису
Выбора нет.Как запрет абортов расколол Америку и привел к масштабному политическому кризису
26 июля 2022

В то же время 60,4 процента респондентов высказались за увеличение расходов на оборону для укрепления обороноспособности Японии.

Также выяснилось, что на фоне обсуждения вопросов безопасности уровень поддержки кабинета министров Санаэ Такаити вырос до 69,9 процента — это на 5,5 пункта выше предыдущего опроса, проведенного месяцем ранее.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Китая Цзян Бинь пригрозил Японии «сокрушительным поражением» из-за Тайваня. По его словам, японские силы самообороны заплатят высокую цену, если попробуют вмешаться в вопрос принадлежности Тайваня силовыми методами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сигналах из США по Украине

    Врач назвал правильную последовательность действий во время принятия душа

    «Купол Донбасса» перехватил чешские дроны

    В России отреагировали на заявления Франции после ударов по Украине

    Украинский олигарх намекнул на стоящих за «кошельком Зеленского» людей

    Во Франции предупредили об опасности приезда Зеленского к Макрону

    В НАТО испугались обновленного ядерного арсенала России

    Посольство России раскритиковало Бельгию за выводы об ударе по Киеву

    Появился подозреваемый в убийстве обнаруженного в московском пруду ребенка

    Захарова высмеяла кошачью русофобию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости