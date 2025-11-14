Мир
11:09, 14 ноября 2025

Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением» из-за Тайваня

Минобороны КНР: Япония потерпит поражение, если вмешается силой в вопрос Тайваня
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Японские силы самообороны заплатят высокую цену, если попробуют вмешаться в вопрос принадлежности Тайваня силовыми методами. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь, его слова цитирует китайский портал NetEase.

Как полагает спикер, представителям Токио следует «извлечь уроки из собственной истории» и не пытаться идти на риск, вступаясь за Тайбэй.

«Она потерпит сокрушительное поражение от железной воли Народно-Освободительной армии Китая (НОАК)», — сказал Цзян Бинь.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила, что кризис в Тайване может представлять «экзистенциальную угрозу» для Токио, которая вынудит японскую сторону воспользоваться «правом на коллективную самооборону».

В свою очередь, генконсул Китая в Осаке Сюэ Цзяня пригрозил отрубить политику голову. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отказалась комментировать ситуацию. Дипломат отметил опасность слов премьера Японии и призвал воздержаться от необоснованных обвинений, подчеркнув недовольство китайской стороны по поводу этого высказывания.

