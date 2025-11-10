Мир
В МИД Китая ответили на вопрос об угрозе отрубить голову премьеру Японии

МИД КНР отказался комментировать угрозу генконсула отрубить голову Такаити
Линь Цзянь

Линь Цзянь. Фото: Tingshu Wang / Reuters

МИД КНР отказался комментировать угрозу генконсула Китая в Осаке Сюэ Цзяня отрубить голову премьеру Японии Санаэ Такаити. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Мы не комментируем личные высказывания, сделанные в социальных сетях», — ответил представитель МИД на соответствующий вопрос.

Япония выразила протест Китаю после того, как генконсул в социальной сети X пригрозил отрубить голову Санаэ Такаити после ее слов о Тайване. Позднее его публикация была удалена.

Такаити перед этим допустила, что кризис в Тайване может представлять «экзистенциальную угрозу» для Токио, которая вынудит японскую сторону воспользоваться «правом на коллективную самооборону».

Линь Цзянь отметил опасность слов премьера Японии и призвал воздержаться от необоснованных обвинений, подчеркнув недовольство китайской стороны по поводу этого высказывания.

Ранее четыре бывших премьер-министра Японии уснули в ходе заседания парламента во время вопросов к нынешней главе правительства Санаэ Такаити.

