Четыре экс-премьера Японии уснули в парламенте

Yahoo Japan: Четыре экс-премьера Японии уснули на заседании парламента

Четыре бывших премьер-министра Японии уснули в ходе заседания парламента во время вопросов к нынешней главе правительства Санаэ Такаити. Об этом сообщает портал Yahoo Japan.

Речь идет о Таро Асо, Ёсихидэ Суге, Фумио Кисиде и Сигэру Исибе. Как пишет портал, политиков засняли сидящими с закрытыми глазами во время выступления премьера.

«Асо сидел прямо, закрыв глаза и сохраняя мрачное выражение лица, в то время как Ёсихидэ Суга оставался неподвижным, опустив голову. Фумио Кисида закрыл глаза и постоянно поворачивал голову, а Сигэру Исиба положил руки на стол, опустив голову», — описал запечатленное Yahoo Japan.

Ранее новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила со своей первой речью после вступления в должность. В ней она среди прочего заявила о намерении подписать мирный договор с Россией, отсутствующий с окончания Второй мировой войны.

Перед этим она также заявила, что существуют «серьезные опасения относительно военных тенденций» России, а также двух других соседних стран: Китая и Северной Кореи. Говоря об украинском конфликте, Такаити призвала «не мириться ни с какими попытками одностороннего изменения статус-кво силой».