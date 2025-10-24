Новый премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Москвой. Что она говорила о России в своем первом выступлении?

Премьер-министр Японии Такаити: Токио намерен подписать мирный договор с Москвой

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила со своей первой речью после вступления в должность.

В ней она среди прочего заявила о намерении подписать мирный договор с Россией, отсутствующий с окончания Второй мировой войны.

Несмотря на то что отношения между Японией и Россией находятся в сложном положении, политика японского правительства направлена на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора Санаэ Такаити премьер-министр Японии

Перед этим она также заявила, что существуют «серьезные опасения относительно военных тенденций» России, а также двух других соседних стран: Китая и Северной Кореи. Говоря об украинском конфликте, Такаити призвала «не мириться ни с какими попытками одностороннего изменения статус-кво силой».

Такаити назвала краеугольным камнем внешней политики союз с США

Говоря о внешней политике и безопасности, ее краеугольным камнем спикер назвала союз Японии и США. Такаити заявила о намерении и дальше сотрудничать и укреплять «потенциал сдерживания и реагирования» альянса двух стран.

«У меня будет возможность встретиться с президентом [США Дональдом] Трампом, когда он посетит Японию, и я надеюсь построить доверительные отношения между двумя лидерами и одновременно поднять отношения между Японией и США на еще большую высоту», — указала премьер-министр. Визит Трампа в Японию пройдет с 27 по 29 октября. В ходе поездки он, помимо встречи с Такаити, должен удостоиться и аудиенции у императора Нарухито.

Такаити также собирается углубить многосторонние консультации по вопросам безопасности и с Южной Кореей, Филиппинами, Австралией и Индией.

Выступление Санаэ Такаити перед парламентом 24 октября Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

При этом о дипломатии и безопасности Такаити говорила лишь ближе к концу 28-минутной речи перед парламентом. В первую очередь она высказалась об экономической политике своего кабмина, мерах по борьбе с высокими ценами и льготах, инвестициях, продовольствии, предупреждении стихийных бедствий, медицине и других внутренних вопросах страны.

В МИД России раскрыли ожидания от нового премьера Японии

Москва ожидает, что опыт Санаэ Такаити позволит ей с новой стороны взглянуть на проблемы в российско-японских отношениях, заявил ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Мы рассчитываем, что ее опыт тоже позволит ей по-новому взглянуть на те проблемы, которые существуют в наших отношениях с Японией, и в конечном счете руководствоваться в первую очередь национальными интересами самой страны, а не интересами третьих стран», — сказал замглавы МИД.

Здание парламента Японии Фото: Manami Yamada / Reuters

Руденко подчеркнул, что на данном этапе целесообразным будет наблюдать за действиями нового японского премьера, поскольку ее только недавно назначили на эту должность. Дипломат напомнил, что Такаити ранее находилась в одной команде с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, при котором Москва и Токио добились неплохих результатов в различных областях.

Такаити — первая женщина-премьер в истории Японии

Руководитель Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити стала первой в истории государства женщиной — главой правительства. Она занимает 104-ю строчку в списке премьер-министров Японии.

В отличие от многих крупных государственных деятелей, Такаити не принадлежит ни к одной из политических династий и построила карьеру с нуля. После окончания учебы в университете Кобэ она уехала в США, где два года работала помощницей первой конгрессвумен от штата Колорадо Патриции Шредер. Вернувшись в Японию, Такаити работала телеведущей, а в 1993 году избралась в нижнюю палату парламента, вскоре став одной из звезд правого фланга правящей ЛДП.

Такаити имеет репутацию скандальной фигуры из-за своих националистических взглядов. Она несколько раз жестко высказывалась о феминизме, выступает за контроль государства над СМИ, требует, чтобы муж и жена имели одинаковые фамилии, а императорский трон занимали только мужчины.

Японист не ожидает нормализации отношений России и Японии

Доктор исторических наук, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов считает, что Такаити продолжит жесткий курс против России, поэтому нормализации отношений двух стран ожидать не стоит.

В частности, востоковед указал, что с начала конфликта на Украине отношения двух стран заметно деградировали и «достигли дна». Одной из центральных проблем остается отсутствие мирного договора между государствами.

«Несмотря на жесткий антироссийский курс в связи с проведением СВО на Украине, Япония продолжает ставить вопрос о возобновлении диалога о заключении мирного договора на основе решения территориальной проблемы. При этом она настаивает на том, что ее суверенитет распространяется на четыре южнокурильских острова, которые Токио называет своими Северными территориями. Этот курс будет продолжен и Санаэ Такаити», — отметил эксперт.

В Японии неоднократно указывали на стремление к мирному договору

Предыдущий премьер-министр Японии Сигэру Исиба также заявлял, что страна настроена на мирный договор с Россией. Так, в феврале этого года он отмечал, что Токио считает отсутствие такого документа спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны прискорбным фактом.

«Правительство привержено решению проблемы принадлежности четырех северных островов и заключению мирного договора», — подчеркивал он, признавая, что ситуация в отношениях двух стран по-прежнему тяжелая.

Предыдущий глава японского МИД Такэси Ивая также указывал, что Япония сохраняет курс на решение проблемы и стремится заключить с Россией мирный договор, в котором будет указан статус Курильских островов. Он добавлял, что Япония и Россия «должны решать любые вопросы между собой как соседи».

Японский посол в Москве Акира Муто отмечал, что страны могут наконец заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны по окончании СВО. «Как только все пройдет, надеемся, что мы начнем переговоры», — говорил дипломат.

В МИД России в январе указывали, что, пока Япония придерживается недружественного России курса, мирный договор невозможен. В ведомстве подчеркнули, что «в данной обстановке Москва не видит никакой возможности» начинать с Токио диалог о заключении договора, который бы создал фундамент для «долгосрочных и добрососедских отношений» между странами.