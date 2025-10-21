Телеведущая, байкер и масон-националист. Премьером Японии впервые стала женщина. Почему ее приход называют проблемой для России?

Востоковед Кистанов: Новый премьер Японии продолжит жесткий курс против России

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, которая вступила в должность 21 октября, продолжит жесткий курс против России, поэтому нормализации отношений двух стран ожидать не стоит. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил доктор исторических наук, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Валерий Кистанов.

В частности, востоковед указал, что с начала конфликта на Украине отношения двух стран заметно деградировали и «достигли дна». Одной из центральных проблем остается отсутствие мирного договора между государствами, который так и не был заключен по итогам Второй мировой войны.

На фоне эскалации напряженности между Россией и НАТО, в Токио ужесточили свою позицию по соглашению, требуя от Москвы «передачи» части Курильских островов. Поэтому приход к власти нового главы японского правительства мало изменит ситуацию.

Наши отношения сейчас находятся не в холодильнике, а в морозилке. Политические контакты полностью прерваны, никакого диалога между странами не ведется. Экономические отношения тоже на низком уровне. Да, мы сохранили культурные контакты, но они мало влияют на ситуацию Валерий Кистанов главный научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

Кроме того, исследователь указал на ястребиные взгляды нового премьер-министра, которой запрещен въезд в Россию из-за санкций. Кистанов напомнил, что Такаити является протеже бывшего главы правительства Синдзо Абэ, который пытался найти компромисс с Москвой: «Все эти попытки разрешить противоречия закончились ничем, и теперь Япония занимает совершенно другую позицию».

Эксперт также обратил внимание, что Такаити вслед за Абэ последовательно выступает за пересмотр пацифистской Конституции Японии, что позволит «возродить военную мощь Японии» и полноценно восстановить армию.

Санаэ Такаити будет проводить ястребиную националистическую политику. И это встретит негативную реакцию, в том числе и России Валерий Кистанов главный научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

В связи с этим Кистанов резюмировал, что нормализация отношений России и Японии может начаться только после окончания конфликта на Украине.

Сейчас Япония активно поддерживает Украину финансовыми и информационными ресурсами, участвуя в антироссийском курсе Запада. Так что возвращение к проблеме мирного договора покрыто слоем тумана, который будет развеян только после окончания СВО Валерий Кистанов главный научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Кто такая Санаэ Такаити и почему ее называют скандальной фигурой?

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити является одной из самых противоречивых фигур японской политики.

Она родилась 7 марта 1961 года в семье работника концерна Toyota и служащей в полиции. В отличие от многих крупных государственных деятелей, она не принадлежит ни к одной из политических династий и построила свою карьеру с нуля.

В юности Такаити сама зарабатывала себе деньги на учебу в университете, увлекалась игрой на барабанах, хард-роком и объездила на мотоцикле всю страну

После окончания учебы в университете Кобэ она уехала в США, где два года работала помощницей первой конгрессвумен от штата Колорадо Патриции Шредер. Вернувшись в Японию, Такаити стала телеведущей, а в 1993 году избралась в нижнюю палату парламента, вскоре став одной из звезд правого фланга правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Такаити имеет репутацию скандальной фигуры из-за своих националистических взглядов. Она несколько раз жестко высказывалась о феминизме и однополых браках (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), выступает за контроль государством над СМИ, требует, чтобы муж и жена имели одинаковые фамилии, а императорский трон занимали только мужчины.

Такаити развелась в 2017 году с мужем, с которым она вновь сошлась четыре года спустя. Примечательно, что если в первый раз она забрала его фамилию Ямомото, то во втором браке он уже взял ее девичью фамилию

Также известно, что Такаити входит в организацию «Ниппон Кайги» («Совет Японии»), которую называют «масонской ложей» для правых националистов.

Фото: Manami Yamada / Reuters

Как приход к власти Такаити обострит ситуацию в Азии?

Как указал Кистанов, приход к власти Такаити обострит ситуацию в Азии из-за ее взглядов на историю Второй мировой войны. Она несколько раз называла этот конфликт «оборонительным» для Японии, а также посещала храм Ясукуни, что вызывает резкую реакцию Китая и Южной Кореи.

Проблема храма Ясукуни во внешней политике Японии Токийский храм Ясукуни является одной из проблемных страниц в отношениях Японии с Китаем, Северной и Южной Кореей. Он посвящен душам воинов, которые погибли в войнах за императора. В качестве упомянутых «героев» там присутствуют и преступники, признанные таковыми по итогам Токийского международного трибунала для Дальнего Востока в 1948 году. К храмовому комплексу примыкает музей, где излагается ревизионистский взгляд на события XX века. Русско-японская война, проходившая с 1904 по 1905 год, интервенция Японии в Китай и Вторая мировая война в нем преподносятся как единая «антиколониальная борьба Азии против Европы», выставляя Тихоокеанский театр военных действий как «оборонительный конфликт» для Токио. Храм также известен тем, что большинство премьер-министров Японии совершают к нему паломничество и денежные подношения. Нежелание пересматривать взгляд на историю Второй мировой войны и убирать ряд имен из храма Ясукуни становится предметом споров Японии с некоторыми странами Азии, прежде всего Китаем и Кореей. При этом ряд японских лидеров приносил извинения перед народами Азии за трагические события прошлого. Наиболее известным примером стала речь ушедшего из жизни 17 октября этого года бывшего премьера Томиичи Мураямы, извинившегося за трагические события в 1995 году, по случаю 50-летия окончания Второй мировой войны.

Кроме того, востоковед указал на проблему милитаризации Японии и наращивания оборонных расходов.

«Заявления Такаити настораживают Китай, Северную и Южную Корею, так как она хочет пересмотреть основные положения по внешней и оборонной политике. Особое беспокойство вызывают заявления о "приобретении сил для контрудара", под которыми подразумевается появление дальнобойных вооружений, которые позволят наносить удары по территории Китая, КНДР и России», — обратил внимание эксперт.

При этом Кистанов подчеркнул, что курс на наращивание Сил самообороны Японии имеет множество препятствий, так как страна сталкивается с экономическими проблемами. По его словам, это осложнит отношения с президентом США Дональдом Трампом. 27 октября он впервые за второй срок посетит дальневосточную страну.

Такаити нужно еще решать проблему Трампа. Он требует резко нарастить расходы на оборону и закупки американских вооружений. И он будет пытаться выкручивать руки Японии, так как денег на повышение военных трат нет Валерий Кистанов главный научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

Фото: Issei Kato / Reuters

Насколько долго продержится Такаити на посту премьера?

Такаити стала премьер-министром Японии на фоне острого политического кризиса. Летом этого года на выборах в верхнюю палату парламента правящая Либерально-демократическая партия удержала первое место, но потеряла 18 мест, в то время как правопопулистская сила «Сансейто» увеличила число кресел с одного до пятнадцати. Результат выборов многие назвали провалом главы правительства Сигэру Исибы, призывая его уйти в отставку.

На фоне этого в октябре развалился просуществовавший 26 лет альянс ЛДП с буддистской партией «Комэйто». Поводом для этого стали обвинения в коррупции, так как функционеры Либерально-демократической партии отклонили идею создания единого прозрачного фонда поддержки от крупных бизнесменов, защищая существующую закрытую схему.

Одной из главных сторонниц такого подхода является Санаэ Такаити, за что ее подозревают в коррупции

Как отметил Кистанов, хотя ЛДП заключила новую коалицию с ранее оппозиционной Партией обновления, риски развала нового правительства сохраняются.