11:55, 23 октября 2025Мир

В МИД России раскрыли ожидания от нового премьера Японии

Руденко: РФ ожидает, что опыт Такаити позволит по-новому взглянуть на проблемы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Eugene Hoshiko / Pool / Reuters

Москва ожидает, что опыт нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити позволит ей с новой стороны взглянуть на проблемы в российско-японских отношениях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что ее опыт тоже позволит ей по-новому взглянуть на те проблемы, которые существуют в наших отношениях с Японией, и в, конечном счете, руководствоваться в первую очередь национальными интересами самой страны, а не интересами третьих стран», — сказал замглавы МИД.

Руденко подчеркнул, что на данном этапе целесообразным будет наблюдать за действиями нового японского премьера, поскольку ее только недавно назначили на эту должность. Дипломат напомнил, что Такаити ранее находилась в одной команде с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, при котором Москва и Токио добились неплохих результатов в различных областях.

21 октября глава Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити стала первой в истории государства женщиной-премьер-министром по результатам голосования в обеих палатах парламента.

