08:41, 24 октября 2025Мир

Япония заявила о желании подписать мирный договор с Россией

Премьер-министр Такаити: Япония намерена заключить мирный договор с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Япония намерена заключить мирный договор с Россией. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити в своей инаугурационной речи, трансляция которой доступна на YouTube-канале The Page.

«Отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор», — отметила она.

Глава Либерально-демократической партии Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьер-министром по результатам голосования в обеих палатах парламента.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко раскрыл ожидания Москвы от нового премьер-министра Японии. Дипломат заявил, что российская сторона рассчитывает, что опыт Такаити позволит ей с новой стороны взглянуть на проблемы в российско-японских отношениях.

