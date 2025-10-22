Трамп посетит Японию

Визит Трампа в Японию пройдет с 27 по 29 октября

Визит американского главы Дональда Трампа в Японию пройдет с 27 по 29 октября. Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Президент США Трамп был приглашен в Японию. Ожидается, что его визит пройдет с 27 по 29 октября», — уточнил он.

Кихара также рассказал, что в ходе поездки Трамп должен провести переговоры с новым японским премьер-министром Санаэ Такаити, а также удостоиться аудиенции у императора Нарухито.

Как уточняется, это будет первая поездка Трампа в Японию во время его второго президентского срока.

В июле Дональд Трамп объявил о заключении «возможно крупнейшей» торговой сделки с Японией. Политик отметил, что Штаты будут поставлять в Японию автомобили и сельскохозяйственные продукты. Он добавил, что пошлина в 15 процентов будет обоюдной.

Ранее в Китае высказали мнение, что Япония стала главной угрозой для США в военном и экономическом плане, Токио удалось незаметно обогнать по этому критерию Россию и Китай.