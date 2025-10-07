Интернет и СМИ
13:41, 7 октября 2025Интернет и СМИ

В Китае заявили о превращении Японии в угрозу для США

Sohu: Япония незаметно обошла РФ и КНР, превратившись в угрозу для США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keisuke_N / Shutterstock / Fotodom

Япония стала главной угрозой для США в военном и экономическом плане, Токио удалось незаметно обогнать по этому критерию Россию и Китай, пишет издание Sohu.

По мнению авторов материала, долгое время Япония находилась под покровительством США, одновременно наращивая свои силы. Тем самым в Токио смогли значительно усилить японский флот.

Также Япония оказалась одним из лидеров во многих сферах промышленности, к примеру, в производстве чипов и полупроводников.

Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков выразил мнение, что Япония на данный момент не может представлять угрозу США, но страна пытается построить новую систему безопасности.

