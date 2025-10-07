Японскую угрозу для США оценили

Политолог Кузьминков: У Японии нет сил стать угрозой для США

Япония на данный момент не может представлять угрозу США, но страна пытается создать новую систему безопасности. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков

«Нет, сейчас не может [представлять угрозу США — прим. «Ленты.ру»], потому что у нее пока нет таких возможностей. Во-вторых, США ей не позволят никакую угрозу составлять. Японцы просто сейчас обеспокоены тем, что США проводят сосредоточенную на себе политику и заставляют своих союзников вооружаться», — сказал Кузьминков.

По его мнению, Япония также опасается, что в случае конфликта на Тайване США вынудят их вступить в противостояние.

«Япония сейчас активно занимается поиском такой модели системы безопасности, которая бы предполагала не только опору на США, потому что раньше они исключительно на США опирались. (…) Сейчас все больше раздается голосов о том, что нужно искать и других партнеров. Поэтому идет сближение со странами Юго-Восточной Азии», — уточнил эксперт.

Он добавил, что Япония старается создать новую систему безопасности, так как потеряла уверенность в работоспособности существующей.

Китайское издание Sohu сообщало о том, что Япония незаметно обошла Россию и Китай в соперничестве с США и стала главной угрозой для американцев в военном и экономическом плане. Авторы статьи утверждают, что многие годы Япония, находясь под покровительством США, наращивала свой потенциал, и в итоге морские силы самообороны страны вышли далеко за пределы обороны.