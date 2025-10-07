Интернет и СМИ
08:21, 7 октября 2025Интернет и СМИ

Япония незаметно обошла Россию и Китай и стала главной угрозой для США

Sohu: Япония незаметно обошла Россию и Китай, став главной угрозой для США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония незаметно обошла Россию и Китай в соперничестве с США и стала главной угрозой для американцев в военном и экономическом плане. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Авторы статьи утверждают, что многие годы Япония, находясь под покровительством США, наращивала свой потенциал, и в итоге морские силы самообороны страны вышли далеко за пределы обороны.

Помимо этого, страна стала мировым лидером во многих областях — в машиностроении, производстве полупроводников и чипов. Китайские обозреватели полагают, что Токио воспользуется возможностью расширить свое мировое влияние.

Ранее сообщалось, что Китай обошел США в гонке за лидерство на глобальном энергорынке. По итогам первых семи месяцев этого года суммарные объемы китайского энергетического экспорта составили 120 миллиардов долларов, у США — почти на 40 миллиардов ниже.

