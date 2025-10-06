Китай обошел США в гонке за лидерство на глобальном энергорынке

Bloomberg: Энергетический экспорт КНР составил $120 млрд в январе-июле

В 2025 году Китаю удалось опередить своего главного конкурента — США — в борьбе за статус крупнейшего экспортера на глобальном энергетическом рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитического центра Ember.

По итогам первых семи месяцев этого года суммарные объемы китайского энергетического экспорта составили 120 миллиардов долларов в денежном выражении. Аналогичный показатель США оказался почти на 40 миллиардов ниже. Энергоэкспорт Соединенных Штатов за отчетный период достиг около 80 миллиардов долларов, уточнили эксперты.

При этом заметную часть китайских поставок составляют технологии возобновляемой энергетики. Речь идет в том числе об экспорте солнечных батарей и электрокаров. Только за август экспорт подобного рода продукции из Китая в январе-июле составил примерно 20 миллиардов долларов в денежном выражении. Это стало рекордным месячным показателем для азиатской страны.

Технологии возобновляемой энергетики отправляются из Китая в основном в развивающиеся страны. Активно наращивать экспорт электрокаров из КНР в западном направлении мешают заградительные импортные пошлины, установленные властями США и Евросоюза (ЕС). Первые ввели 100-процентные тарифы на закупки китайских электрокаров, а вторые — дополнительные ставки вплоть до 35,3 процента в зависимости от производителя и технических характеристик.

Со следующего года, отмечало агентство Bloomberg, китайские автоконцерны лишатся своего главного преимущества — возможности демпинговать. Местное правительство обязало их получать экспортные лицензии. Эта мера, уточняют эксперты, нацелена на повышение качества выпускаемых в азиатской стране электрокаров. В результате экспорт подобной продукции из КНР может просесть в количестве и увеличиться в деньгах.