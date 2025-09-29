Экономика
14:49, 29 сентября 2025Экономика

Китайских производителей машин лишат главного преимущества

Производителей электрокаров в Китае обязали получать экспортные лицензии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nick Carey / Reuters

Власти Китая обязали местных производителей электрокаров получать экспортные лицензии, эта мера вступит в силу со следующего года. Об этом нововведении, нацеленном на повышение качества выпускаемых в азиатской стране авто, сообщает Bloomberg.

В скором времени у местных производителей электрокаров может не остаться ключевого преимущества перед западными, японскими и южнокорейскими конкурентами, отмечают эксперты. Они больше не смогут демпинговать, заполоняя зарубежные рынки дешевыми транспортными средствами. Для получения экспортной лицензии им нужно будет проходить тщательную проверку качества, на чем ряд отраслевых компаний предпочитал экономить в последние несколько лет.

Глава Ассоциации легковых автомобилей Китая Цуй Дуншу ожидает, что нововведение местных властей приведет к очищению внутреннего рынка от недобросовестных производителей. Подобным образом, поясняет он, руководство КНР пытается заставить игроков конкурировать за счет передовых технологий, а не низких цен. Эта мера, по словам Дуншу, призвана ограничить экспорт низкокачественной продукции и предотвратить демпинг.

Регулирование экспорта, как уточняется, нацелено на исправление негативного представления западных стран о китайском автопроме. В США и Евросоюзе ради защиты собственных рынков от засилья дешевых электрокаров из КНР ввели повышенные заградительные пошлины на импорт этой продукции. Власти западных стран неоднократно обвиняли китайские власти в нерыночной поддержке местных автопроизводителей. На этом фоне в США ввели 100-процентную ставку, а в ЕС установили дополнительные тарифы вплоть до 35,3 процента. Эти меры были призваны защитить местных производителей, которые столкнулись с заметным падением спроса на свои электрокары из-за дешевизны китайских аналогов.

