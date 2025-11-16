Мир
Застигнутый за просмотром эротики американский конгрессмен возложил вину на Маска

Конгрессмен США Шерман заявил, что эротика в Х попалась ему по вине Маска
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

Американский конгрессмен Брэд Шерман, застигнутый за просмотром эротики в самолете, возложил вину за непристойный контент на миллиардера Илона Маска. Об этом заявил официальный представитель сенатора изданию New York Post, передает РИА Новости.

71-летний конгрессмен прокручивал ленту соцсети Х, но после покупки соцсети Маск испортил алгоритм с целью поставлять пользователям контент, «о котором они не просили и на который не подписывались», объяснил представитель Шермана.

В Х появились фотографии сенатора, сидящего в самолете и листающего на планшете снимки полуобнаженных девушек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, в отличие от предшественника Билла Клинтона, никогда не бывал на острове, принадлежавшем финансисту Джеффри Эпштейну, осужденному за педофилию.

