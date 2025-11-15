Мир
Трамп заявил о неоднократном визите Клинтона на остров Эпштейна

Трамп заявил, что Билл Клинтон 28 раз посещал остров Эпштейна
Марина Совина
Билл Клинтон

Билл Клинтон. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что, в отличие от бывшего американского лидера Билла Клинтона, никогда не бывал на острове, принадлежавшем финансисту Джеффри Эпштейну, осужденного за педофилию. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что Клинтон посещал остров, предположительно, 28 раз. По мнению политика, демократы намеренно продвигают дело Эпштейна, чтобы отвлечь внимание от своих неудач и от успехов администрации Трампа. «Это мистификация демократов, при помощи которой они рассчитывают отвлечь внимание от своего поражения по шатдауну и проигрыша на [президентских] выборах», — сказал он.

Ранее американский миллиардер Илон Маск высмеял президента США Дональда Трампа за отказ от обнародования документов по делу финансиста. До этого между Трампом и Маском произошла ссора, в ходе которой бизнесмен обвинил хозяина Белого дома в возможной причастности к делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними на острове Эпштейна.

