Российского восьмиклассника едва не задушили в туалете школы

В Башкирии 13-летнего подростка едва не задушили в туалете школы
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Дуванском районе Башкирии 13-летнего подростка едва не задушили в туалете школы. Об издевательствах над российским восьмиклассником сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, на ребенка систематически нападают одноклассники. Школьника травят и бьют.

Как утверждает Mash Batash, недавно учащегося затащили в туалет после физкультуры. Там один из одноклассников начал его душить, другие ученики снимали происходящее на телефон. Подростку тогда удалось вырваться и убежать.

Семья школьника написала заявление в полицию, но там якобы отказали в возбуждении уголовного дела.

До этого стало известно, что в Иркутской области школьники прижгли девочке ноги утюгом после ссоры. Зачинщицей травли и издевательств оказалась 13-летняя школьница. Родители рассказали, что их дети неоднократно жаловались и обращали внимание на неадекватное поведение девочки.

