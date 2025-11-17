Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:13, 17 ноября 2025Мир

США признают венесуэльский картель иностранной террористической организацией

Рубио: США объявят «Картель де лос Солес» террористической организацией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mandel Ngan / Reuters

В этом месяце США объявят «Картель де лос Солес», которым, по утверждениям Вашингтона, руководят президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие высокопоставленные венесуэльские чиновники, иностранной террористической организацией. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает CNN.

«Ни Мадуро, ни его приспешники не представляют законное правительство Венесуэлы. "Картель де лос Солес", действующий совместно с другими иностранными террористическими организациями, включая "Трен де Арагуа" и картель "Синалоа", несет ответственность за акты террористического насилия на всей территории нашего полушария, а также за незаконный оборот наркотиков в США и Европу», — сказал он.

По данным телеканала, изменения вступят в силу 24 ноября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы выразили желание вступить в переговорный процесс с Вашингтоном. Свое заявление глава Белого дома сделал на фоне новостей об эскалации обстановки в Карибском море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начиналось красиво, а провалилось позорно». Российские бойцы отбили атаку элитного спецназа ВСУ. Как это было?

    Мать призналась в убийстве ребенка в Подмосковье

    Россиянка отдохнула на курорте богачей и заразилась смертельно опасной лихорадкой

    В Германии допустили восстановление отношений с Россией при одном условии

    Военный аналитик из США съездил в зону СВО и поделился наблюдениями о современных боях

    Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео

    Трамп сделал новое заявление о связях с Эпштейном и упомянул Россию

    В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Гуляйполя

    Мать найденного в московском пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

    Женщина выиграла в казино 10 миллионов рублей и потеряла дом и мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости