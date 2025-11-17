США признают венесуэльский картель иностранной террористической организацией

Рубио: США объявят «Картель де лос Солес» террористической организацией

В этом месяце США объявят «Картель де лос Солес», которым, по утверждениям Вашингтона, руководят президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие высокопоставленные венесуэльские чиновники, иностранной террористической организацией. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает CNN.

«Ни Мадуро, ни его приспешники не представляют законное правительство Венесуэлы. "Картель де лос Солес", действующий совместно с другими иностранными террористическими организациями, включая "Трен де Арагуа" и картель "Синалоа", несет ответственность за акты террористического насилия на всей территории нашего полушария, а также за незаконный оборот наркотиков в США и Европу», — сказал он.

По данным телеканала, изменения вступят в силу 24 ноября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы выразили желание вступить в переговорный процесс с Вашингтоном. Свое заявление глава Белого дома сделал на фоне новостей об эскалации обстановки в Карибском море.