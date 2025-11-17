Трамп заявил о желании Венесуэлы начать переговоры после операции в Карибском море

Трамп: Руководство Венесуэлы захотело начать переговоры с США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы возымели желание вступить в переговорный процесс с Вашингтоном. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает РИА Новости.

«Венесуэла хочет поговорить», — рассказал журналистам лидер США.

Свое заявление Трамп сделал на фоне новостей об эскалации обстановки в Карибском море. 16 ноября сообщалось, что ударная группа американских кораблей вместе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в пределы бассейна.

В ночь на 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов. Она получила название Southern Spear («Южное копье»). По его словам, миссия должна защитить Соединенные Штаты и изгнать наркоторговцев, убивающих людей.