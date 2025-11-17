Мир
23:35, 16 ноября 2025Мир

Корабли ВМС США вошли в Карибское море

Ударная группа американских кораблей вошла в Карибское море
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: US Central Command via X / Reuters

Ударная группа американских кораблей вместе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в пределы Карибского моря. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечает Элвин Холси, глава Южного командования Вооруженных сил (ВС) США, развертывание авианосной ударной группы USS Gerald R. Ford является важным для Соединенных Штатов шагом, который поможет укрепить «решимость защищать безопасность Западного полушария».

Еще 11 ноября сообщалось о вхождении группы кораблей Вашингтона в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.

В ночь на 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции США против наркокартелей в Западном полушарии. По его словам, эта миссия защитит Соединенные Штаты и изгонит наркотеррористов, убивающих людей.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Вашингтон своими действиями не спровоцирует дестабилизацию ситуации в Карибском бассейне.

    Все новости