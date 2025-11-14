США объявили о начале операции против наркокартелей

Глава Пентагона Хегсет объявил о начале операции против наркокартелей

США начали операцию против наркокартелей в Западном полушарии. Об этом объявил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня я объявляю операцию "Южное копье". Эта миссия защитит нашу Родину, изгонит наркотеррористов из нашего полушария и обеспечит безопасность США от наркотиков, убивающих наших людей», — сказал он.

По его словам, соответствующий приказ отдал президент Дональд Трамп.

Ранее США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, как утверждается, использовалось террористической организацией для перевозки наркотиков. «Если вы хотите остаться в живых, прекратите торговлю наркотиками. Если вы продолжите торговать наркотиками — мы убьем вас», — подчеркнул Хегсет.

