09:42, 7 ноября 2025Мир

США нанесли летальный удар по судну с людьми в Карибском море

Шеф Пентагона Хегсет: США нанесли удар по судну с террористами в Карибском море
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, как утверждается, использовалось террористической организацией для перевозки наркотиков. Об этом сообщил американский министр обороны Пит Хегсет на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня по указанию президента Трампа министерство войны нанесло летальный кинетический удар по судну, управляемому террористической организацией», — написал шеф Пентагона, не уточнив, о какой организации идет речь.

По словам Хегсета, никто из военнослужащих США не пострадал, а три человека, которые были на борту судна, не выжили в результате удара.

Министр также обратился к «наркотеррористам», пригрозив продолжить удары до тех пор, пока они не прекратят «отравлять американский народ».

«Если вы хотите остаться в живых, прекратите торговлю наркотиками. Если вы продолжите торговать смертоносными наркотиками — мы убьем вас», — написал Хегсет.

Перед этим США атаковали якобы используемое для наркоторговли судно в Карибском море 2 ноября.

Ранее МИД России осудил провокации США против Венесуэлы и применение силы в Карибском бассейне. По словам официального представителя ведомства, удары по якобы перевозящим наркотики суднам противоречат Конституции США, Уставу ООН и Конвенции ООН по международному праву.

