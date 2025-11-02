Мир
06:18, 2 ноября 2025Мир

США нанесли смертоносный удар по судну в Карибском море

Хегсет: США нанесли удар по связанному с наркоторговлей судну в Карибском море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

США атаковали используемое для наркоторговли судно в Карибском море. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X.

«Военное министерство нанесло смертоносный кинетический удар по очередному судну, занимавшемуся наркоторговлей и принадлежавшему признанной террористической организации», — написал министр.

Он уточнил, что удар был нанесен по указанию американского президента Дональда Трампа. По словам Хегсета, в момент удара на борту находились трое мужчин, все они были убиты.

Ранее Трамп сообщил об уничтожении «большой подводной лодки с наркотиками», на борту которой находились четыре наркоторговца. После этого президент Колумбии Густаво Петро потребовал от Вашингтона ответа за уничтожение судна в территориальных водах страны.

