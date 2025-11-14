В Кремле отреагировали на начало новой военной операции США

Песков: Россия надеется, что США не дестабилизируют ситуацию вокруг Венесуэлы

Россия надеется, что США не дестабилизируют ситуацию в Карибском бассейне или вблизи берегов Венесуэлы. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал начало новой американской военной операции под названием Southern Spear («Южное копье») против наркотеррористов в Западном полушарии, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы», — отметил представитель Кремля.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной операции против наркокартелей в Западном полушарии. Глава министерства войны пояснил, что эти действия направлены на обеспечение безопасности Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что соответствующий приказ отдал президент США Дональд Трамп.