Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:40, 17 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о прорыве армии России к Гуляйполю

Подразделения ВС России прорываются к Гуляйполю
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации прорываются к Гуляйполю Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части наступают на Гуляйполе сразу с нескольких направлений», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что российское продвижение было зафиксировано на севере и востоке от населенного пункта, оно грозит обвалом фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал, что военнослужащие 144-й бригады ВСУ пытаются сбежать с позиций в Гуляйполе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Покаяние уже мало что значит». Лавров обвинил Германию в отходе от принципов Нюрнбергского процесса и шокировал немцев

    Тоби Магуайр может вернуться к роли Человека-паука

    Токаев захотел получить доступ к портам в стране НАТО

    Орбан назвал ЕС главной угрозой

    В России предупредили о полной остановке грузовых авиаперевозок

    Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Зеленским

    15-летнюю россиянку забрали из бара в больницу после трех шотов лимончелло

    Военкор опубликовал кадры Красноармейска после ожесточенных боев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости