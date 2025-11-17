Стало известно о прорыве армии России к Гуляйполю

Подразделения ВС России прорываются к Гуляйполю

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации прорываются к Гуляйполю Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части наступают на Гуляйполе сразу с нескольких направлений», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что российское продвижение было зафиксировано на севере и востоке от населенного пункта, оно грозит обвалом фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал, что военнослужащие 144-й бригады ВСУ пытаются сбежать с позиций в Гуляйполе.