Во Львове боец ВСУ метнул гранату в полицейских и сотрудников ТЦК

«РВ»: Дезертир ВСУ во Львове бросил гранату в сотрудников полиции и ТЦК
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Во Львове солдат-дезертир из Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросил гранату в стражей порядка и сотрудников ТЦК (аналог военкоматов). Информацию об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Данные о случившемся подтвердили в полиции. Как уточняется, 37-летний мужчина подорвал гранату в Рудках, когда разговаривал возле автомобиля с двумя полицейскими и двумя людьми, которые представились сотрудниками ТЦК.

Другие сведения не приводятся.

Ранее во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата. Он перекрыл выезд из здания ТЦК, избил сотрудника военкомата и скрылся на автомобиле вместе с мобилизованным гражданином. Между тем, не так давно в Днепропетровске украинец открыл огонь по работникам военкомата, которые хотели его принудительно мобилизовать.

