Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата

Во Львове мужчина отбил принудительно мобилизованного украинца у сотрудника ТЦК (так на Украине называют военкоматы) железным прутом. Позже он увез жителя города на своем автомобиле, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Во Львове местный житель спас принудительно мобилизованного из лап ТЦК с помощью металлического прута. Мужчина перекрыл выезд из здания ТЦК, избил сотрудника военкомата и скрылся на автомобиле вместе с мобилизованным гражданином», — утверждает собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, накануне в Днепропетровске украинец открыл огонь по работникам военкомата, которые хотели его принудительно мобилизовать.

В сентябре силовики сообщили, что в поселке Стеблев Черкасской области сотрудники ТЦК избили тяжелораненого бойца Вооруженных сил Украины во время попытки принудительной мобилизации. Уточнялось, что его били в область шеи и затылка, где остались швы после ранения.

До этого сообщалось, что в Винницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования заподозрили пенсионерку в том, что она помогает уклонистам, и до смерти избили ее при попытке доставить на допрос.