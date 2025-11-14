Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:59, 14 ноября 2025Бывший СССР

Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника ТЦК

Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Во Львове мужчина отбил принудительно мобилизованного украинца у сотрудника ТЦК (так на Украине называют военкоматы) железным прутом. Позже он увез жителя города на своем автомобиле, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Во Львове местный житель спас принудительно мобилизованного из лап ТЦК с помощью металлического прута. Мужчина перекрыл выезд из здания ТЦК, избил сотрудника военкомата и скрылся на автомобиле вместе с мобилизованным гражданином», — утверждает собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, накануне в Днепропетровске украинец открыл огонь по работникам военкомата, которые хотели его принудительно мобилизовать.

В сентябре силовики сообщили, что в поселке Стеблев Черкасской области сотрудники ТЦК избили тяжелораненого бойца Вооруженных сил Украины во время попытки принудительной мобилизации. Уточнялось, что его били в область шеи и затылка, где остались швы после ранения.

До этого сообщалось, что в Винницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования заподозрили пенсионерку в том, что она помогает уклонистам, и до смерти избили ее при попытке доставить на допрос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо изменившее ход СВО российское секретное подразделение

    В Киеве раздались взрывы

    Украина подверглась массированной атаке

    ВСУ ударили по Севастополю

    Раскрыт страх Зеленского перед жителями одного города

    Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер

    Дочь лидера группы U2 показала публике грудь в прозрачном бюстгальтере

    Стало известно о новом ударе США по судну в Карибском море

    В МИД Сирии высказались об отношениях с Россией

    Сборная Франции разгромила Украину и вышла на чемпионат мира-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости