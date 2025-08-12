Бывший СССР
Сотрудники ТЦК до смерти избили пенсионерку

Азаров: В Винницкой области сотрудники ТЦК до смерти избили пенсионерку
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Винницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) заподозрили пенсионерку в том, что она помогает уклонистам, и до смерти избили ее при попытке доставить на допрос. Об этом сообщил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале.

Сотрудники ведомства посчитали, что женщина знала место, где скрываются уклонисты, и носила им еду. Они захотели допросить пенсионерку, и попытались задержать ее, чтобы доставить в здание ТЦК. Однако женщина отказалась подчиниться.

«Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове. [Она] потеряла сознание, после чего была госпитализирована. В больнице пенсионерка скончалась», — написал политик.

Он добавил, что самым страшным в этой ситуации является то, что никто не понесет за это наказание.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК провезли женщину, которая пыталась спасти мужа от мобилизации, на крыше своего автомобиля.

