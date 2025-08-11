Пытавшаяся спасти мужа от мобилизации женщина проехалась на крыше автомобиля ТЦК

«Страна»: Женщина проехалась на крыше автомобиля ТЦК, пытаясь спасти мужа

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) провезли женщину, которая пыталась спасти мужа от мобилизации, на крыше своего автомобиля. Соответствующие кадры публикует украинское издание «Страна».

По его данным, инцидент произошел в Волынской области. На опубликованной видеозаписи видно, что на крыше автомобиля едет человек, при этом автобус ТЦК не останавливается. Спустя небольшой отрезок пути водитель все же затормозил, и двое мужчин попытались снять женщину с крыши.

Дальнейшая судьба женщины и ее мобилизованного мужа остаются неизвестными.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что принудительная мобилизация в Вооруженные силы Украины происходит в десяти процентах случаев.