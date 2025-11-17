Зеленский обсудил с Макроном сотрудничество в одной сфере

Зеленский обсудил с Макроном в Париже совместное производство дронов

Президенты Украины Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили совместное производство дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«Такое сотрудничество усилит и Украину, и Францию, ​​и будет способствовать укреплению европейской безопасности в целом», — высказался политик.

Главы государств посетили в Париже форум по вопросам совместного производства дронов и обсудили создание совместных предприятий, а также инвестиции французского военно-промышленного комплекса. Зеленский также рассказал французскому партнеру об использовании ВСУ разных типов дронов, включая дальнобойные и морские.

Ранее Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение» о поставках истребителей Rafale. Соглашение рассчитано на 10 лет и предполагает поставку 100 самолетов, а также других вооружений.