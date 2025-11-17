Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:59, 17 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский обсудил с Макроном сотрудничество в одной сфере

Зеленский обсудил с Макроном в Париже совместное производство дронов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christophe Ena / Pool / AP

Президенты Украины Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили совместное производство дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«Такое сотрудничество усилит и Украину, и Францию, ​​и будет способствовать укреплению европейской безопасности в целом», — высказался политик.

Главы государств посетили в Париже форум по вопросам совместного производства дронов и обсудили создание совместных предприятий, а также инвестиции французского военно-промышленного комплекса. Зеленский также рассказал французскому партнеру об использовании ВСУ разных типов дронов, включая дальнобойные и морские.

Ранее Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение» о поставках истребителей Rafale. Соглашение рассчитано на 10 лет и предполагает поставку 100 самолетов, а также других вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Явно идет политическая борьба». Секретаря СНБО Украины обвинили в бегстве и нежелании возвращаться в страну

    57-летняя Ольга Кабо показала фигуру в купальнике

    Россиянам начали продавать половинки елок

    25-летнего мужчину арестовали на Шри-Ланке за домогательства туристки

    Российские «Ланцеты» применили четыре тысячи раз в зоне СВО

    В Конго загорелся самолет с министром

    В Европе заявили о катастрофической нехватке солдат ВСУ

    США назвали дату заключения сделки с Китаем по редкоземельным металлам

    Зеленский обсудил с Макроном сотрудничество в одной сфере

    Россиянам назвали способы удалить информацию о себе из интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости