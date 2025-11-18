В ДНР ввели графики отключения электроэнергии из-за атак ВСУ

В Макеевке ДНР ввели графики отключения электроэнергии из-за атак ВСУ

Временные отключения электроэнергии введены во втором по численности населения городе Донецкой народной республики (ДНР) — Макеевке. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета, пишет ТАСС.

Решение принято из-за атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты энергетики республики. Как уточнили власти, наблюдаются высокая нагрузка на энергосистему, электроснабжение работает нестабильно.

«Было принято вынужденное решение о введении временных графиков отключения электроэнергии», — говорится в сообщении. Ожидается, что это поможет предотвратить аварию и равномерно распределить ресурсы.

Ранее в ДНР ввели режим ЧС после атак дронов.