В ДНР ввели режим ЧС после атак дронов

В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждения Зуевской и Старобешевской ТЭС

На территории Донецкой народной республики ввели режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской теплоэлектростанций (ТЭС) после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте главы республики Дениса Пушилина.

Отмечается, что решение было принято в связи с масштабными разрушениями на объектах энергетики.

«Ввести со дня вступления в силу настоящего указа и до особого распоряжения режим функционирования "чрезвычайная ситуация"», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ были повреждены две ТЭС, обесточены населенные пункты.