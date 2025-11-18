В ДНР ввели режим ЧС после атак дронов

На территории Донецкой народной республики ввели режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской теплоэлектростанций (ТЭС) после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте главы республики Дениса Пушилина.
Отмечается, что решение было принято в связи с масштабными разрушениями на объектах энергетики.
«Ввести со дня вступления в силу настоящего указа и до особого распоряжения режим функционирования "чрезвычайная ситуация"», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что при атаке ВСУ были повреждены две ТЭС, обесточены населенные пункты.