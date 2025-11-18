Бывший СССР
Пушилин сообщил о повреждении двух ТЭС в ДНР

Пушилин: При атаке ВСУ были повреждены две ТЭС, обесточены населенные пункты
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции (ТЭС) были повреждены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, обесточены многие населенные пункты. Кроме того, остановились котельные и фильтровальные станции.

Чиновник уточнил, что профильные ведомства работают в экстренном режиме.

Ранее Черниговская и Харьковская области Украины, а также подконтрольный ВСУ город Запорожье, оказались обесточены после взрывов.

Также стало известно, что в Славянске и Краматорске прозвучали мощные взрывы.

