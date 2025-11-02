Бывший СССР
Два региона Украины оказались обесточены после взрывов

Черниговская и Харьковская области Украины оказались обесточены после взрывов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Черниговская и Харьковская области Украины, а также подконтрольный ВСУ город Запорожье, оказались обесточены после взрывов. Об этом сообщило министерство энергетики страны в Telegram.

«Сейчас полностью обесточена ДНР, частично потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской областях. Там, где разрешает безопасность, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отключения электроэнергии начались после взрывов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы (ВС) России могут в ближайшее время применить любое эффективное для данного военного момента оружие, включая ракетный комплекс «Орешник».

