Россия
06:46, 31 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об условиях применения «Орешника» в зоне СВО

Депутат Колесник: ВС России используют «Орешник» в любой нужный момент
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России могут в ближайшее время применить любое эффективное для данного военного момента оружие. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее сообщалось, что Российская армия минувшей ночью нанесла массированный удар по энергетике Украины. По всей стране гремели взрывы, в Киеве пропало электричество. Более 100 БПЛА «Герань-2», десятки «Кинжалов» и «Калибров» атаковали военные и энергетические объекты на украинской территории.

«Военачальники и командиры ВС России могут в любой момент принимать решение о применении любого оружия, включая "Искандер", "Кинжал", "Орешник" и, может быть, еще какой-нибудь. Это зависит от военной ситуации на поле боя. Так что вопрос в эффективности применения, а не в названии», — прокомментировал Колесник.

Депутат добавил, что «Орешник» изначально предусмотрен для уничтожения предприятий противника военно-промышленного комплекса, находящихся в определенном заглублении.

Ранее Путин сообщил, что во вторник, 28 октября, в России провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». По его словам, проверка возможностей «Посейдона» — это огромный успех.

    Все новости