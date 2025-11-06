Бывший СССР
В Славянске и Краматорске прозвучали мощные взрывы

В Славянске и Краматорске на фоне серии ударов произошли мощные взрывы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Славянске и Краматорске в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР) произошли мощные взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Отмечается, что взрывы произошли на фоне серии ударов. «В Славянске серия прилетов», — рассказал собеседник канала.

Он добавил, что взрывы также были слышны в Краматорске. Как отметил источник, по состоянию на 11:00 по московскому времени российские войска продолжали наносить удары.

Ранее украинский глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин заявил, что украинские поезда перестанут ходить в Славянск и Краматорск. Он добавил, что города было решено отрезать от железнодорожного сообщения, поезда на данном направлении будут делать последнюю остановку в Харьковской области.

