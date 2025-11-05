Бывший СССР
Украина отрезала Славянск и Краматорск от железнодорожного сообщения

Глава Донецкой ОВА Филашкин: Поезда перестанут ходить в Славянск и Краматорск
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Украинские поезда перестанут ходить в Славянск и Краматорск, их отрезалли от железнодорожного сообщения. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram-канале.

«Тяжелое, но важное решение ради сохранения жизней приняли совместно с Укрзализныцей — временно ограничиваем движение поездов Краматорского направления до границ Харьковской области», — написал Филашкин. Ограничения коснутся и пригородного сообщения в Донецкой области, в частности, сообщений Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок.

