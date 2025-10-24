Названы главные задачи российских военных зимой

Военный эксперт Глазунов: Главная задача зимой — контроль над Донбассом

Главной задачей Российской армии в зоне украинского конфликта зимой станет контроль над Донбассом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов.

«В принципе, общая стратегическая задача нашей армии — это взять Николаев, Одессу, выйти на Приднестровье. Но пока это вряд ли возможно, особенно этой зимой, — сказал Глазунов. — Конфликт продлится еще порядка года, и ближайшая задача — это освободить Донбасс. Взять Славянск, Краматорск, Дружковку — это основные города, после взятия которых крупных населенных пунктов не останется. Дальше — Харьковская область, Херсонская».

Следующей задачей военный эксперт назвал выход на Приднестровье. Но это, по его оценке, произойдет точно не ближайшей зимой.

«Наша задача все та же — освобождение Донбасса. Это ближайшая перспектива. А дальше нужно соединяться с братским народом в Приднестровье», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе осенне-зимней кампании будут наносить удары по энергетике Украины для сбоя работы военно-промышленного комплекса республики. Сухопутные войска, по его мнению, постараются «дожать ситуацию» на нескольких направлениях фронта.