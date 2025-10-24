Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:31, 24 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы главные задачи российских военных зимой

Военный эксперт Глазунов: Главная задача зимой — контроль над Донбассом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Главной задачей Российской армии в зоне украинского конфликта зимой станет контроль над Донбассом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов.

«В принципе, общая стратегическая задача нашей армии — это взять Николаев, Одессу, выйти на Приднестровье. Но пока это вряд ли возможно, особенно этой зимой, — сказал Глазунов. — Конфликт продлится еще порядка года, и ближайшая задача — это освободить Донбасс. Взять Славянск, Краматорск, Дружковку — это основные города, после взятия которых крупных населенных пунктов не останется. Дальше — Харьковская область, Херсонская».

Следующей задачей военный эксперт назвал выход на Приднестровье. Но это, по его оценке, произойдет точно не ближайшей зимой.

«Наша задача все та же — освобождение Донбасса. Это ближайшая перспектива. А дальше нужно соединяться с братским народом в Приднестровье», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе осенне-зимней кампании будут наносить удары по энергетике Украины для сбоя работы военно-промышленного комплекса республики. Сухопутные войска, по его мнению, постараются «дожать ситуацию» на нескольких направлениях фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сколько денег США потратили на Зеленского?» Захарова на фоне шатдауна заинтересовалась выданной Киеву суммой в пересчете на еду

    Зеленского уличили в пиаре на срыве встречи Путина и Трампа

    Названы главные задачи российских военных зимой

    Россиян предупредили об угрожающих здоровью блюдах в ресторанах

    Назван неочевидный предвестник инсульта

    В США самолет потерпел крушение

    В сгоревшей «Буханке» на парковке в Москве нашли два тела

    Момент взрыва в квартире многоэтажки в Красногорске попал на видео

    Домашняя собака нашла человеческую кость

    Мужчина провел один вечер с тестем и навсегда ушел из дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости