Подоляка заявил о начале штурма Северска

Подоляка: ВС России начали штурм Северска в ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации начали штурм Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка, передает «АиФ».

«Да, действительно, так и есть», — передает издание слова военблогера.

Отмечается, что ранее о начале штурма города сообщал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Авторы сообщили, что российские подразделения зашли в южную часть города между населенными пунктами Новоселовка и Звановка.

Наступление на Северск ранее предрек военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Тогда он добавил, что контроль над Северском и Красным Лиманом даст возможность продвигаться дальше на Славянск.

