Раскрыты подробности об оказавшейся в заложниках у жителя Первоуральска россиянке

Заложница задержанного жителя Первоуральска оказалась его сожительницей

Заложница задержанного в Первоуральске (Свердловская область) дебошира оказалась его сожительницей. Об этом со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России Александра Шульгу сообщает ТАСС.

По данным следствия, 47-летняя женщина оказалась заблокирована сожителем вместе с дочерью. Обвиняемый применял к ней силу и угрожал расправой. По словам главы пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, прибывшим на место силовикам мужчина угрожал взорвать заложников гранатой. Сотрудники полиции в ходе переговоров пытались понять, есть ли у него оружие. На место ЧП также вызвали его мать.

После задержания выяснилось, что никакого оружия не было. 52-летний мужчина является ранее судимым уголовником. В его биографии — срок за грабежи, разбойное нападение и причинение тяжкого вреда здоровью.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.