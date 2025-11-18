Раскрыто возможное наказание для захватившего заложников россиянина

Адвокат Бакун: Взявшему заложников россиянину грозит до 20 лет тюрьмы

Мужчине из Первоуральска в Свердловской области, захватившему в заложники женщину и ребенка, может грозить до 20 лет тюрьмы за совершенные противоправные действия. Об этом с журналистами URA.RU поделилась адвокат Юлия Бакун.

По ее словам, дебоширу грозит строгая уголовная ответственность по целому ряду статей Уголовного кодекса России. Основное обвинение может быть предъявлено по статье о захвате заложников (206 УК РФ). «Уже сам факт удержания людей, особенно несовершеннолетнего (если он был в момент ЧП в квартире), карается лишением свободы на срок до 15 лет в зависимости от наличия квалифицирующих признаков», — пояснила юрист.

Ему дополнительно могут вменить статьи об угрозе совершения взрыва (статья 205 — от 10 до 20 лет) и незаконном хранении оружия (статья 222.1 — до восьми лет). Следствие и суд будут рассматривать все эпизоды по совокупности, что означает сложение сроков.

Как сообщалось ранее, мужчина в Первоуральске захватил женщину и ребенка. Вскоре он заявил, что собирается взорвать гранату. На место прибыли силовики и экстренные службы.

Из жилого дома были эвакуированы не менее 50 человек. С дебоширом начались переговоры: в какой-то момент его удалось вытолкнуть из окна и задержать. Кадры попали на видео. Кроме того, стало известно о возбуждении уголовного дела.