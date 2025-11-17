Силовые структуры
22:45, 17 ноября 2025Силовые структуры

По факту захвата заложника в Первоуральске возбудили уголовное дело

В Первоуральске возбудили дело о незаконном лишении свободы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Первоуральске, где мужчина захватил заложника и угрожал взорвать подъезд, возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Об этом сообщил СУ СК России по Свердловской области, их заявление приводит ТАСС.

«По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что не менее 50 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Первоуральске из-за захватившего заложников мужчины. Момент задержания дебошира попал на видео очевидцев. По словам свидетелей, правонарушителя буквально выволокли из окна, «как мешок с картошкой».

