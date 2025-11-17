Россия
Десятки россиян эвакуировали из-за захватившего заложников мужчины


Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Не менее 50 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Первоуральске (Свердловская область) из-за захватившего заложников мужчины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что дом на улице Малышева экстренно отключили от газоснабжения. Стражи порядка оцепили все подъезды к дому. Полиция и Росгвардия ведут переговоры с мужчиной, а также готовятся к штурму квартиры.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске мужчина захватил женщину и ребенка, после чего заявил, что взорвет гранату. При этом никаких требований он не выдвигает.

    

