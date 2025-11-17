Неизвестный взял заложников и пригрозил взорвать подъезд в российском регионе

В Первоуральске мужчина взял заложников и угрожает взорвать подъезд

В Первоуральске мужчина взял заложников и угрожает взорвать подъезд. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, неизвестный захватил женщину и ребенка, после чего заявил, что взорвет гранату. К дому стягиваются правоохранители, готовится штурм. Жильцов в это время эвакуируют.

Предварительно, мужчина пьян.

Как стало известно Telegram-каналу «112», мужчина заперся в квартире с сожительницей без ребенка. Требований он не выдвигает. Ведутся переговоры.

