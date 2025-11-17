Осужденный за насилие и расправу над российским ребенком обжаловал приговор

Защита осужденного на пожизненный срок Владимира Александрова по делу о расправе над 11-летней девочкой обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение суда не вступило в силу, на него была подана апелляционная жалоба.
Мужчина был приговорен 30 октября Свердловским областным судом. Установлено, что 30 августа 2024 года, будучи пьяным, Александров уговорил 11-летнюю соседку прийти к нему в гости. Там он совершил в отношении ребенка преступления против половой неприкосновенности, а после привел ее к входу в подвальное помещение дома, столкнул туда и расправился над ней.
