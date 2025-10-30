Силовые структуры
14:44, 30 октября 2025Силовые структуры

Самую суровую меру наказания назначили россиянину за расправу над 11-летней соседкой

В Свердловской области суд приговорил мужчину к пожизненному сроку за убийство
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, который расправился с 11-летней соседкой после ее изнасилования. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Александров будет отбывать наказание в колонии особого режима. Его признали виновным по четырем статьям, среди которых 131 («Изнасилование») и 105 («Убийство») УК РФ.

5 августа 2024 года осужденный выпил и заманил к себе в комнату девушку с психическим расстройством. Там он ее изнасиловал и в течение четырех часов не выпускал на свободу.

30 августа 2024 года, будучи снова пьяным, Александров уговорил 11-летнюю соседку прийти к нему в гости. В дальнейшем он совершил в отношении ребенка преступления против половой неприкосновенности. После он привел девочку к входу в подвальное помещение дома и столкнул туда, где и расправился над ней, чтобы скрыть преступление.

Ранее сообщалось, что гособвинение также требовало для мужчины пожизненного заключения.

    Все новости