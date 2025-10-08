Силовые структуры
Для изнасиловавшего и удушившего российскую школьницу рецидивиста потребовали наказание

В Нижнем Тагиле удушившего школьницу уголовника потребовали посадить пожизненно
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Гособвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению уголовника, обвиняемого в изнасиловании и расправе над 11-летней школьницей из Нижнего Тагила. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Обвинение отмечает, что совершенное преступление, в числе которых насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, относится к категории особо тяжких. Помимо изнасилования, уголовник незаконно лишал девочку свободы и удушил ее, желая скрыть свое преступление.

О пропаже ребенка стало известно 30 августа 2024 года. Сообщалось, что школьница ушла гулять и не вернулась домой, ее разыскивали более 140 полицейских и волонтеров. В результате тело нашли в затопленном подвале общежития.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения обманом заманил ребенка к себе домой, где изнасиловал, а затем спустился в подвал дома и начал душить. Также было установлено, что ранее он завлек домой 20-летнюю знакомую, надругался над ней и не выпускал несколько часов.

Позже обвиняемый заявил о раскаянии в совершенном преступлении.

