19:09, 17 ноября 2025Силовые структуры

Признавшаяся в обезглавливании сына россиянка отказалась от своих слов

Подозреваемая в убийстве сына в Подмосковье отказалась от явки с повинной
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком »

Мать, которую задержали за обезглавливание шестилетнего сына в Балашихе, отказалась от написанной явки с повинной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, женщина изменила решение, когда к ней пришел адвокат. Она отказалась от показаний и взяла 51-ю статью Конституции РФ — не свидетельствовать против себя.

16 ноября в Гольяновском пруду была обнаружена голова ребенка. По подозрению в расправе сразу же задержали его мать — она во всем созналась и написала явку с повинной. Сообщалось, что она имела проблемы с психикой и смешивала назначенные препараты с наркотиками.

