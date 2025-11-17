Мать найденного в московском пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

Мать найденного в московском пруду мальчика призналась в его убийстве

В Московской области жительница Балашихе призналась в расправе над своим шестилетним сыном, останки которого нашли в Гольяновском пруду в Москве. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

На допросе у следователя женщина дала признательные показания и написала явку с повинной, однако мотивы преступления пояснить не смогла.

По версии следствия, подозреваемая, находясь в квартире вместе с ребенком, расправилась с ним, а потом выбросила фрагменты его тела в Гольяновский пруд Москвы.

Ранее сообщалось, что мальчик мог умереть не более 2 дней назад. Его останки нашли днем 16 ноября в Гольяновском пруду. Остальные части тела обнаружили на балконе его с матерью квартиры.