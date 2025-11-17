Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:07, 17 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыта возможная дата смерти обезглавленного в Москве ребенка

Мальчик, останки которого нашли в Москве, мог умереть не более 2 дней назад
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Ulyanov / NEWS.ru / Globallookpress.com

Мальчик, останки которого нашли в Гольяновском пруду в Москве, мог умереть не более двух дней назад. Об этом пишет РИА Новости.

Собеседник агентства сообщил, что, по предварительной информации, ребенок скончался не более двух дней назад.

Днем 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли мусорный пакет с останками человека. Осмотр показал, что останки принадлежат ребенку. Спустя несколько часов в деле появились подозреваемые — мать и отчим мальчика. Их задержали. В жилье подозреваемых в подмосковной Балашихе на балконе обнаружили остальные части тела ребенка.

Позднее стало известно, что отец мальчика был судим. Общался ли он с сыном — неизвестно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начиналось красиво, а провалилось позорно». Российские бойцы отбили атаку элитного спецназа ВСУ. Как это было?

    Мать призналась в убийстве ребенка в Подмосковье

    Россиянка отдохнула на курорте богачей и заразилась смертельно опасной лихорадкой

    В Германии допустили восстановление отношений с Россией при одном условии

    Военный аналитик из США съездил в зону СВО и поделился наблюдениями о современных боях

    Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео

    Трамп сделал новое заявление о связях с Эпштейном и упомянул Россию

    В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Гуляйполя

    Мать найденного в московском пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

    Женщина выиграла в казино 10 миллионов рублей и потеряла дом и мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости