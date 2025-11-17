Раскрыта возможная дата смерти обезглавленного в Москве ребенка

Мальчик, останки которого нашли в Москве, мог умереть не более 2 дней назад

Мальчик, останки которого нашли в Гольяновском пруду в Москве, мог умереть не более двух дней назад. Об этом пишет РИА Новости.

Собеседник агентства сообщил, что, по предварительной информации, ребенок скончался не более двух дней назад.

Днем 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли мусорный пакет с останками человека. Осмотр показал, что останки принадлежат ребенку. Спустя несколько часов в деле появились подозреваемые — мать и отчим мальчика. Их задержали. В жилье подозреваемых в подмосковной Балашихе на балконе обнаружили остальные части тела ребенка.

Позднее стало известно, что отец мальчика был судим. Общался ли он с сыном — неизвестно.